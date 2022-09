Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe vranësira. Do të fryjë erë nga drejtimi veri-perëndimorë.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 10 deri në 20 gradë, ndërsa ato maksimale do të jenë në interval prej 20 deri në 28 gradë.

Në Shkup dhe rrethinë moti do të jetë i ngjashëm, paradite me vranësira të ndryshueshme, ndërsa pasdite kryesisht me diell. Do të fryjë erë nga drejtimi verior. Temperatura minimale do të ulet në 15, ndërsa ajo maksimale do të arrij në 25 gradë celsius./