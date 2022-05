Moti sot në Maqedoni do të jetë me diell dhe i ngrohtë, me erë të lehtë.

Pasdite do të shfaqen kushte për vranësira.

Temperaturat minimale do të lëvizin në intervalin prej 9 deri në 15 gradë, ndërsa maksimalja do të arrijë në 29 deri në 34 gradë.

Moti me diell dhe i ngrohtë do të vazhdojë edhe në ditët në vijim.