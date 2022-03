Moti sot pritet të jetë me diell dhe me vranësira të vogla deri mesatare, me temperatura të ftohta dhe me erë.

Temperatura maksimale do të arrijë nga 2 deri në 9 gradë celsius, ndërkaq temperatura minimale do të jetë nga -2 deri në -8 gradë celsius.

Në Shkup pritet mot me diell dhe vranësira dhe erë në drejtim veriperëndimor. Temperatura maksimale pritet të arrijë 9 gradë celsius, ndërsa minimalja pritet të bie në -3 gradë celsius.