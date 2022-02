Moti sot do të jetë i ndryshueshëm i vranët me erë në drejtim verior.

Temperatura minimale do të jetë nga 0 deri 6 gradë celsius, ndërsa maksimalja nga 5 deri 13 gradë celsius.

Sipas Drejtorisë për Punë Hidrometerologjike, në Shkup moti do të jetë i vranët dhe me erë të përforcuar në drejtim verior ku temperatura maksimale do të arrijë deri në 12 gradë celsius.

Deri të enjten do të fryjë erë në drejtim veriro, ndërsa temperaturat gjatë pritet të zvogëlohen në ditët e ardhshme.