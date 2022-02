Moti sot do të jetë me diell dhe vranësira. Do të fryjë një erë e lehtë nga pjesa veriperëndimore.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej -6 deri në 3, ndërsa temperaturat maksimale nga 5 deri 14 gradë celsius.

Nesër moti pritet të jetë me reshje lokale të shiut, ndërsa në pjesët malore do të ketë kushte për reshje të shiut./