Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe vranësira mesatare, nëpër disa lugina do të ketë kushte për paraqitje të mjegullës.

Do të fryjë dhe erë e lehtë nga drejtimi veri-perëndimor.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej -7 deri në -1, ndërsa ajo maksimale do të lëvizë prej 4 deri në 11 gradë celsius.

Gjatë ditëve të ardhshme moti pritet të jetë me diell, ndërsa në disa vende do të ketë kushte për reshje të borës.