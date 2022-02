Në kuadër të seancës së mbrëmshme, Qeveria informoi se është miratuar informacioni në lidhje me Planin për prodhim të Shoqërisë Aksionare “Elektranat e Maqedonisë së Veriut”, në pronësi të shtetit, për muajin shkurt dhe mars 2022.

Sipas kësaj, është sjellë vendim që të vazhdohet masa me të cilën sasia shtesë e energjisë elektrike do të sigurohet nga prodhimi vendor, gjegjësisht nga Shoqëria për prodhim të energjisë elektrike dhe të ngrohjes “Te-To” ASh Shkup e cila do të punojë shtatë ditë në javë gjatë periudhës prej 00:00 deri në ora 24:00 të ditës së nesërme, gjatë periudhës prej 1 shkurt 2022 deri më 31 mars 2022.

Nga Qeveria thonë se SHA “Elektranat e Maqedonisë së Veriut” – Shkup do ta blejnë energjinë e prodhuar të Shoqërisë për prodhim të energjisë elektrike dhe të ngrohjes “Te-To” ASh Shkup në përputhje me të drejtat dhe detyrimet nga marrëveshja e ndërsjellë për blerjen e energjisë elektrike.