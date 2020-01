Moti sot në vend do të jetë me diell dhe me erë të dobët në drejtim jugor.

Temperaturat gjatë mëngjesit do të lëvizin nga -10 deri 0 gradë celsius ndërsa temperaturat ditore do të jenë nga shtatë deri 13 gradë celsius.

Në Shkup dhe rrethinë moti do të jetë i njëjtë dhe me erë të dobët në drejtim jugor ku temperatura maksimale do të arrijë deri tetë gradë celsius.

Gjatë fundjavës moti do të jetë me vranësira. Në fund të ditës së diel dhe gjatë ditës së hënë pritet të ketë reshje të shiut ndërsa në vendet e larta reshje të borës.