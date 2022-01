Moti sot do të jetë me mjegull gjatë paradites ndërkaq gjatë ditës do të jetë me diell dhe ngrohtë mbi mesataren me vranësira të pakta.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej 0 deri 7 gradë celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë prej 10 deri 18 gradë celsius.

Në Shkup gjatë paradites do të paraqitet mjegull, gjatë ditës me diell dhe me vranësira të pakta, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë deri në 14 gradë celsius.

Edhe gjatë ditëve në vijim do të vijojë mot stabil dhe i ngrohtë për këtë periudhë të vitit.