Moti sot pritet të jetë stabil dhe nxehtë me vranësira të vogla.

Temperatura mininale do të jetë ne intervalin nga 4 deri 12 gradë celsius, ndërsa maksimalja nga 18 deri 24 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë i njëjtë me stabil, me vranësira mesatare ku temperatura do të arrijë deri arrijë deri 20 gradë celsius.