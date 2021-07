Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë i ndryshueshëm, me vranësira dhe reshje të shiut. Do të ketë edhe periudha me diell.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 14 deri në 22 gradë celsius, ndërsa ato maksimale do të jenë në interval prej prej 29 deri në 36 gradë celsius.

Deri të mërkurën moti do të jetë i ndryshueshëm, ndërsa më pas pritet stabilizim dhe rritje të temperaturave ditore.