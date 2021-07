Moti paradite do të jetë me diell dhe ngrohtë, ndërsa gjatë padite pritet të ketë reshje të shiut dhe erë të përforcuar.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin nga 13 deri 22 gradë celsius, ndërsa maksimalja nga 29 deri 37 gradë celsius.

Në Shkup dhe rrethinë moti do të jetë i njëjtë, me diell ndërsa më pas pritet të ketë reshje të shiut. Temperatura maksimale do të arrijë deri në 33 gradë celsius.

Edhe gjatë ditës së diel do të ketë reshje të shiut gjatë pasdites.