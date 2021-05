Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe me ndryshime të temperaturave gjatë ditës.

11 gradë Celsius do të jetë minimumii i temperaturës ditore kurse 28 do të arrije temperatura më e lartë për 24 orët e ardhshme.

Gjatë ditës do të fryej erë e lehtë dhe do të ketë lagështi të theksuar të ajrit.

Edhe ditët në vazhdim do të jenë me mot të njejtë, me ndryshime të vogla të gjendjes në vende malore.