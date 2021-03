Moti sot do të jetë me diell dhe vranësira lokale. Do të fryjë një erë e lehtë në drejtim të veriperëndimit.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej -9 deri -1, ndërsa temperaturat maksimale do të lëvizin prej 7 deri në 16 gradë celsius.

Gjatë ditëve në vijim moti do të jetë i qëndrueshëm dhe me rritje të temperaturave.