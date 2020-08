Moti sot do të jetë i ndryshueshëm dhe me reshje lokale të shiut.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga 14 deri më 20 gradë, ndërsa temperaturat maksimale do të lëvizin prej 25 deri më 30 gradë celsius.

Ditën e diel paradite moti do të jetë me diell, ndërsa në orët e pasdites do të ketë kushte për reshje të shiut.