Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë i ngrohtë dhe me temperatura të larta. Shqetësuese do të jetë niveli i lartë i rrezeve ultra vjollcë.

Temperaturat gjatë ditës në gjithë territorin e vendit do të lëvizin nga 17 deri në 35 gradë Celsius.

Gjatë përfundimit të ditës priten temperatura më të ulta në vise malore dhe mjegulla.

Edhe gjatë ditëve në vazhdim priten temperatura relativisht të njejta kurse nga dita e mërkurë priten ulje të temperaturave.