Moti sot do të jetë kryesisht me diell. Nga pjesa jugore e vendit do të fryjë një erë e lehtë.

Temperaturat e mëngjesit do të lëvizin prej një deri më nëntë gradë celsius, ndërsa temperaturat ditore do të lëvizin prej 17 deri më 27 gradë celsius.

Nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike informojnë se në periudhën e ardhshme pason mot i qëndrueshëm, përveç të dielës ku mund të ketë reshje të shiut.