Moti sot pritet të jetë me diell dhe me erë mesatare në drejtim veri-perëndimor.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 0 deri tetë gradë celsius ndërsa temperatura maksimale prej 18 deri 25 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë me erë të dobët në drejtim veriperëndimor ku temperatura maksimale do të arrijë deri 23 gradë celsius.

Sipas Drejtorisë për Punë Hidrometeorologjike (DHP) gjatë ditëve të ardhshme moti pritet të jetë stabil me rritje të temperaturave ditore.