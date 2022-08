Moti sot në Maqedoni, me vranësira dhe temperatura dukshëm më të ulta

Moti sot në Maqedoni do të jetë paradite me vranësira të ulëta deri në mesatare, ndërsa në orët e pasdites dhe të mbrëmjes në shumë vende do të jetë i paqëndrueshëm me reshje të rrëmbyeshme shiu, bubullima dhe erë të fortë.

Proceset lokale do të jenë në formë stuhie me reshje të dendura shiu, erëra të forta, shkarkime elektrike dhe breshër.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej 10 deri në 20 gradë, ndërsa maksimalja do të arrijë nga 25 deri në 34 gradë.

UV indeksi do të jetë = 7.

Në Shkup do të mbajë mot me vranësira të vogla deri mesatare.

Pasdite dhe në mbrëmje në pjesë të luginës do të jetë mot i paqëndrueshëm me reshje të rrëmbyeshme, bubullima dhe erë të fortë.

Temperatura minimale do të zbresë deri në 19 gradë, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 29 gradë