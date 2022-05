Me diell dhe me vranësira të vogla lokale, kështu do të jetë moti sot në Maqedoninë e Veriut.

Mëngjeset do të jenë të freskëta, ndërsa rritja e temperaturave do të bëhet gradualisht gjatë ditës.

Do të fryjë erë e lehtë, kryesisht nga veriperëndimi.

UV indeksi do të jetë = 8.

Temperaturat ditore të së shtunës do të jenë dukshëm më të larta dhe në shumë vende do të kalojnë 30 gradë.

Ditën e dielë do të ketë paqëndrueshmëri lokale e shoqëruar me reshje të rrëmbyeshme shiu, erëra të forta dhe shtrëngata.