Moti gjatë mëngjesit të sotëm do të jetë me vranësira, të cilat gjatë ditës do të ulen dhe do të mbizotërojë mot me diell.

Do të fryejë edhe erë e dobët.

Temeperatura minmale do të jetë prej 1 deri 7, kurse maksimalja do të arrijë prej 11 deri në 18 gradë celsius.

Në Shkup gjatë paradites do të ketë vranësira të dukshme, të cilat do të ulen gjatë pasdites dhe do të vijojë mot me diell.

Temperatura minimale do të ulet deri në 5 kurse maksimalja do të arrijë deri në 15 gradë celsius.