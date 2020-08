Moti sot do të jetë me diell dhe me vranësira të vogla. Do të fryjë erë në drejtim jugor.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 11 deri 19 gradë celsius, ndërsa temperatura maksimale do të jetë prej 31 deri 36 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë i njëjtë me diell dhe me vranësira mesatare ku temperatura maksimale do të arrijë 35 gradë celsius.

Gjatë ditëve në vazhdim moti do të jetë me diell dhe me rritje të temperaturave. Posaçërisht të hënën kur në pjesën më të madhe të vendit temperatura do të jetë mbi 35 gradë celsius.