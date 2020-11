Mjegull dhe ajër i ndotur. Përqendrimet e grimcave të dëmshme në ajër në Shkup, Tetovë, Kumanovë dhe Strumicë janë mbi kufijtë e lejuar. Ajri pranë stacionit të trenit në Shkup është i rrezikshëm. Kjo shihet nga stacioni matës në Maxhir Maallo, i cili mati 172 PM10 dhe 92 mikrogramë të grimcave PM2.5 në ajër, që është dy, gjegjësisht tre herë mbi kufirin. Kumanova, Tetova dhe Strumica janë të ndotura edhe sot. Qytetarët shpëtimin nga ajri i ndotur e shohin jashtë qytetit.

“Unë jetoj në periferi. Këtu ndotem, helmohem kurse pastrohem në shtëpi. Në Radishan ajri është i pastër e jo i ndotur”.

“Çfarë mjegulle kishte në mëngjes, tym… A po bëjnë mjaft autoritetet? – Jo, nuk bëjnë asgjë. Çfarë duhet të bëjnë? Duhet. “Është puna e tyre”.

Sa i ndotur është. A mendoni se është shumë? Tepër.

Ministria e Mjedisit do të ulë pragun e ndotjes së ajrit në dhjetor.

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

„Pragu i alarmit për grimcat me madhësi deri në 10 mikrometra, nga 14 dhjetori, 2020, do të ulet nga 175 μg / m3 dhe do të jetë 163 μg / m3 përqendrim mesatar ditor për 2 ditë rresht dhe një parashikim për mot të qëndrueshëm situata në periudhën vijuese”.

Në masat urgjente për uljen e ndotjes së ajrit bie edhe transporti publik i cili duhet të jetë falas dhe rekomandohet shfrytëzimi i tij në vend të automjeteve. Nga puna lirohen gratë shtatzëna, personat mbi 60 vjeç si dhe të sëmurët kronik. Inspektorati shtetëror i ekologjisë bën kontrolle të jashtëzakonshme. Këtë sezon i aktivizuan këto masa. Hera e fundit ishte në janar të këtij viti kur ajri disa ditë me radhë ishte shumë i ndotur në Shkup dhe Tetovë.