Gjatë ditës së sotme pritet të mbaj mor me diell dhe vranësira mesatare. Do të fryj erë e dobët jugore. Paradite në disa lugina do të ketë paraqitje të mjegullës. Temperatura minimale do të jetë në interval prej -10 deri në -2 gradë, derisa ajo maksimale do të arrij prej 4 deri në 14 gradë Celsiusë.

Në Shkup dhe rrethinë paradite do të ketë paraqitje të mjegullës dhe vranësirave të ulëta ndërsa gjatë ditës me diell dhe vranësira mesatare. Temperatura minimale do të ulet në -6 gradë, derisa ajo maksimale do të arrij deri në 8 gradë Celsiusë.