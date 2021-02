Vaksinimi, si dhe promovimi i respektimit të protokolleve për mbrojtje nga koronavirusi i ri që shkakton sëmundjen COVID-19, shihen si shans i vetëm për mbijetesë nga punonjësit në sektorin e hotelerisë dhe turizmit.

Albert Hani, pronar i një bujtine me dhjetëra apartamente akomodimi pranë liqenit të Ohrit, thotë për Radion Evropa e Lirë thotë se me shumë rëndësi mbetet vënia nën kontroll e pandemisë, sepse ndihmat e shtetit për këtë sektor paraqesin infuzion që mban gjallë sektorin për një afat shumë të shkurtër, por larg rimëkëmbjes.

“Vaksinat janë shpresa jonë e vetme. Vaksinat paraqesin një lloj shprese për mëkëmbje të turizmit veçanërisht për bujtinat e vogla siç është kjo e jona. Meqenëse ne një vit e kishim të humbur, shpresojmë se kësaj here shteti do të tregohet më i përgjegjshëm dhe do t’i fusë në listën me prioritet jo vetëm mjekët, po edhe punonjësit e sektorit të turizmit dhe hotelierët, po edhe klientët tanë që sa më parë të vendoset nën kontroll pandemia”, thotë Hani.

Nga ana tjetër, Kërste Bllazhevski nga Asociacioni i Hotelerive në Maqedoninë e Veriut, thotë për Radion Evropa e Lirë se shpreson që ky vit, 2021, të jetë më i mirë se viti i kaluar, 2020, megjithëse shton se vështirë mund të arrihet në gjendjen që ishte sektori i turizmit para fillimit të pandemisë, përkatësisht më 2019.

“Në raport me vitin 2019, nëse e krahasojmë situatën këtë vit presim të jemi në minus për 20 apo 30 për qind. Megjithëse nuk ka asnjë hotel që nuk ka pësuar humbje si rrjedhojë e krizës së pandemisë së koronavirusit”.

“Si do të jetë gjendja në sektorin e turizmit gjatë muajve të ardhshëm, do të varet nga rrjedha e procesit të vaksinimit, ajo se a do t’i hapë kufijtë, nëse do të lejohet organizimi i dasmave dhe ahengjeve të ndryshme familjare. Pra, bëhet fjalë për organizmin e ngjarjeve përmes së cilave sigurohen më shumë të ardhura në këtë sektor”, shprehet Bllazhevski.

Ndryshe, në bazë të Entit Shtetëror të Statistikave, gjatë vitit 2020, për 60 për qind ka pasur më pak turistë krahasuar me vitin 2019, përderisa numri i turistëve të huaj në Maqedoninë e Veriut ishte ulur për 80 për qind.

Kryetari i Odës Turistike Gastronomike, Vlladimir Gramatikov, thotë për Radion Evropa e Lirë se për rimëkëmbjen e sektorit turizmit krahas ndihmave të shtetit, duhet të promovohen masat mbrojtëse nga koronavirusi, si dhe të bëhet promovimi i turizmit në mënyrë intensive nga ana e organeve të shtetit në përputhje me kushtet që ka imponuar COVID – 19, sepse siç thotë, këto kushte do të mbeten edhe për kohë të gjatë si pjesë e realitetit.

Gramatakov thotë se fokusi duhet të vendoset në promovimin aktiv ndërkombëtar të Maqedonisë së Veriut, si një destinacion i sigurt, pasi turistët e huaj mbeten gjeneratori kryesor që vë në lëvizje sektorin e hotelerisë.

“Nevojitet të promovohen protokollet për mbrojtje nga koronavirusi i ri, që të kuptohet se ky është realiteti i ri për të bërë pushime, qofshin ato të shkurtra për një fundjavë apo për të bërë pushime më të gjata. Autoritetet duhet të tregojnë se përmes masave dhe vaksinës, situata vendoset nën kontroll”.

“Duhet ta kemi të qartë se vetëm përmes ardhjes së turistëve, ky sektor mund të mbahet gjallë dhe kjo mund të arrihet nëse situata me pandeminë vendoset nën kontroll. Turistët vendorë janë të rëndësishëm, por ata nuk mund ta plotësojnë zbrazëtirën e madhe që krijohet me mosplotësimin e kapaciteteve në mungesë të turistëve të huaj”, thekson Gramatikov.

Hotelierët kërkojnë që të jenë në grupin me prioritet për vaksinim, ndërkohë që thonë se ndihmat e qeverisë përmes masave anti-krizë e kanë ndihmuar mbijetesën për një afat të shkurtër, por ato nuk mund ta mbajnë gjallë këtë sektor, andaj duhet krijuar kushte që sektori i hotelerisë të mund të funksionojë pa ndalesa të aktiviteteve në këtë sektor.

Ndryshe, të dhënat zyrtare tregojnë se viti 2020 është mbyllur me më shumë se 70 për qind rënie të qarkullimit në turizëm dhe hoteleri.

Për ta mbajtur gjallë këtë sektor, Qeveria e Maqedonisë së Veriut nëpërmjet masave anti-krizë ka ndarë mjete për pagesën e pagës minimale për të punësuarit në këtë sektor, si dhe ka ndarë mbi 100 mijë kuponë për kategorinë më të ndjeshme sociale në vlerë prej 100 eurosh për të bërë pushime në qendrat turistike të vendit./REL/