Dy partitë maqedonase LSDM dhe OBRM-PDUKMN nesër nisin me bisedimet për ndryshimet në Kodin Zgjehdor që përfshijnë ndryshimin e mënyrës dhe metodologjisë së votimit në të gjitha ciklet zgjedhore.

Ende nuk duhet nëse deri në zgjedhjet lokale do të sigurohet sistemi i votimit me gisht, përkatësisht me ‘fingerprint’.

Në Kuvend tashmë ka pasur debate dhe propozime për një njësi zgjedhore dhe lista të hapura, ndërsa më të zëshme për një njësi zgjedhore janë partitë politike më të vogla.

Grupet e punës nesër do të jenë të përfaqësuara nga ministri i Drejtësisë, Bojan Mariçiq dhe nënkryetari i OBRM-PDUKM-së, Nikollovski të cilët do të kenë online takim.