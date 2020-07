Moti në mbarë vendin do të jetë me diell dhe me vranësira të vogla mesatare. Pasdite kryesisht në rajonet malore do të ketë kushte për paraqitjen e jostabilitetit të izoluar me paraqitjen e shiut të rrëmbyeshëm dhe bubullimave të rralla.

Temperatura e mëngjesit do të lëviz prej 11 deri në 20 gradë, ndërsa ajo e ditës prej 29 deri në 36 gradë Celsius.

UV indeksi do të jetë 9.

Në Shkup moti do të jetë me vranësira të vogla. Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare verilindore. Temperatura e mëngjesit do të ulet deri në 16, ndërsa ajo e ditës do të arrijë 33 gradë Celsius.