“Ideja e kryeministrit është e 2009,pra para 11 vitesh.Tani ka qenë momenti i duhur në kohë të dukur.Kemi shkuar shkallë shkallë duke u ngjitur në pozicione kyce që kanë të bëjnë me shtetin” kështu ka deklaruar Ali Ahmeti duke komentuar idenë e kryeministrit shqiptar informon TetovaSot.

Në momentin e duhur dalim dike iu ngjitur shkallëve në garë për kryeministër.

Për punën e kryeministrit ne nuk kemi hyrë me dy mendje.Për kryeministrin shqiptarë nuk ka plan B .Llogaritë le ti bëjnë edhe të tjerët.Pala tjetër nuk po ballafaqohen me Naser Ziberin.

Sa i përketë palës tjetër maqedonase që e kundërshtojnë këtë ide Ali Ahmeti tha se nuk e kupton pse janë shqetësuar shumë kur duhej ta përshëndesnin që edhe ne marrim përgjegjësi.

Kjo sipas tij e forcon integritetin dhe sovranitetin e përbashkët që duhet ta ruajmë.

Ahmeti përmendi edhe atë se vendi ka përfituar nga ministri i mbrojtjes dhe ai i brendshëm që ka qenë shqiptarë.Për katër vite ka patur lëvdata deri në qiell për punë që ka bërë z. Talat Xhaferi si kryetar Kuvendi.