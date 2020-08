Moti do të jetë kryesisht me diell me erë të dobët deri në mesatare jugore. Temperatura minimale do të jetë në interval prej 10 deri 18, ndërsa ajo maksimale 30 deri 35 gradë. UV=8.

Në Shkup do të mbaj mot me diell dhe me erë të dobët jugore. Temperatura minimale do të ulet deri në 15, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 34 gradë Celsius.

Vazhdon periudhë e motit me diell dhe të ngrohtë me rritje të temperaturave ditore. Jashtëzakonisht ngrohtë do të jetë të dielën dhe të hënën, kur pjesa më e madhe e vendit do të jetë në temperaturë mbi 35 gradë Celsius.