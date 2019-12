Moti sot do të jetë kryesisht i vranët, me reshje të shiut posaçërisht në pjesën perëndimore të vendit. Do të fryjë erë e fortë deri në mesatare në pjesën jugore. Temperaturat e ditës do të variojnë nga 6 deri në 12 gradë Celsius.

Në Shkup moti do të jetë me vranësira dhe me kushte për reshje shiu. Do të fryjë erë, kryesisht në drejtimin jugor. Temperatura do të arrijë në 10 gradë Celsius.