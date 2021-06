Siç njoftojnë nga Drejtori për Punë Hidrometeorologjike, moti para dite do të jetë me diell dhe me vranësira mesatare, ndërsa padite pritet të ketë reshje të shiut.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin nga 6 deri 15 gradë celsius, ndërsa temperatura maksimale nga 18 deri 26 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë i njëjtë, me vranësira dhe me periudha të diellit dhe me erë në drejtim verior.

Temperatura maksimale do të arrijë deri në 23 gradë celsius.