“Mos lejoni që sjellja e të tjerëve të shkatërrojë paqen tuaj të brendshme.” Fjalët e Dalai Lama janë këshilla, një këshillë për të gjithë ata që ndërsa kultivojnë vlerat më fisnike në zemrat e tyre, nuk janë të qetë. Sepse nuk është aspak e thjeshtë të jesh qytetar në një mënyrë të veshur me hipokrizi. Rrugët e të cilave janë plot me mjerime njerëzore dhe dritat shkëlqejnë me gënjeshtra.

Nuk është e lehtë të mos përvetësosh ajrin e mbushur me energji negative, për të pasur paqe në zemër. Kur shohim që nuk ka mirënjohje dhe respekt përreth nesh, kur ajo që korrim nuk është kurrë ajo që mbjellim, të qëndrosh i pastër dhe i sinqertë duket se nuk ka kuptim. Dhe në çdo rast, qetësia juaj është ajo që gjithmonë e paguan.

Ky është momenti kur mund të biesh në grackën e manipuluesve.

Paqja e brendshme fillon kur vendosni të mos lejoni që një person tjetër ose një ngjarje tjetër të kontrollojë emocionet tuaja. (Anonimo)

Kur kushtëzoheni nga qëndrimet negative të të tjerëve, kufizoheni në një mënyrë jetese gjithnjë e më të kotë.

Por çfarë është paqja e brendshme? Dhe si arrihet?

Asnjë kënaqësi tjetër nuk është më e madhe se paqja. (Buddha)

Paqja e brendshme është një e mirë supreme. E arritshme vetëm kur mendja është e lirë nga të gjitha kushtëzimet dhe zemra nga të gjitha emocionet toksike. Duke punuar me ndërgjegjen dhe vullnetin tonë mund të mbrojmë atë që jemi pavarësisht nga një realitet që na bën presion për tu pajtuar, por që nuk na ngjan.

Të shënosh për të do të thotë të fillosh një rrugë që kursen ndjeshmërinë tonë ndërsa na bën më të fortë. Rruga që synon qetësinë edhe përmes një mburoje.

Lumturia dhe paqja e zemrës lindin nga vetëdija për të bërë atë që ne gjykojmë të drejtë, jo nga bërja e asaj që thonë dhe bëjnë të tjerët. Mahatma Gandhi

Armët nuk janë shpata dhe pushkë që duhen mbajtur. Ato janë meditim, vetëdije për vlerën e një individi unik, me kufizimet dhe cilësitë e tij. Është një veprim i bazuar në mundësitë e veta, i cili synon përmirësimin, por pa dëmtuar kurrë askënd. Asnjëherë kundër askujt.

Paqja e brendshme nuk është gjë tjetër veçse një jetë e jetuar me ndërgjegje, mençuri dhe respekt. Për veten tonë, për të tjerët. Për vetë jetën.

Fjalët e Dalai Lama bëhen një tregues themelor për zgjedhjen e rrugës së duhur: “Mos lejoni që sjellja e të tjerëve të shkatërrojë paqen tuaj të brendshme. Injorojini dhe vazhdoni ”.