Mjekët amë janë sot në protestë, të pakënaqur nga seria e problemeve me të cilat përballen në punën e përditshme. Siç kanë bërë të ditur, sot do të marrin vetëm pacientë që kanë nevojë për kujdes urgjent, ndërsa për të tjerët “terminimi im” nuk do të funksionojë. Ata shprehen të pakënaqur me kërkesat e papërmbushura për goditje financiare që mund të çojnë në mbylljen e ambulancave. Ata thonë se me këtë kosto kapitullimi për pacient të cilët nuk kanë mundësi të përballojnë shpenzimet e tyre.

Kryetarja e shoqatës së mjekëve privatë, Lilija Çolakova – Dervishova për Kanal 5 mëngjesin e sotëm theksoi se nëse nuk ka rezultat në takimin e sotëm me zëvendësministrin e Shëndetësisë Vladimir Rendevski, ata kanë plan “b”, por nuk zbuloi se çfarë përmban ai plan.