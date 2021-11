Partia opozitare maqedonase OBRM-PDUKM, vazhdon me kërkesën për të shkuar në zgjedhje të parakohshme parlamentare.

Vllado Misajllovski nga kjo parti, nëpërmjet një postimi në Facebook, thotë se zgjedhjet janë të nevojshme pasi siç tha, pushteti është deligjitimuar nga rezultati i zgjedhjeve lokale.

“Kemi fituar në 42 komuna, plus Qytetin e Shkupit. Dallimi në listat e këshilltarëve në raundin e parë, krahasuar me LSDM-në është 55 mijë vota. Nëse merren parasysh raundi i parë dhe i dytë, dallimet me të cilat ka fituar OBRM-PDUKM, atëherë vijmë në një diferencë prej 110 mijë votash”.

“Qeveria është delegjitimuar dhe ka marrë karton të kuq nga qytetarët, ndaj duhen urgjentisht zgjedhje”, shkruan mes tjerash Misajllovski.

Pas rezultetit të zgjedhjeve lokale, Zoran Zaev ka njoftuar se do të jep dorëheqje nga posti i kryeministrit dhe kryetarit të LSDM-së, por sipas tij, nuk duhet të ketë zgjedhje të reja parlamentare.

Gatishmëri për zgjedhje të parakohshme, ka shprehur edhe opozita shqiptare Aleanca për Shqiptarët, së bashku me Alternativën.