Me propozim të Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës (MSHIA), Qeveria dje e shqyrtoi dhe e miratoi Informacionin për nënshkrimin e Marrëveshjes ndërkombëtare midis Unionit Evropian dhe Maqedonisë së Veriut, për pjesëmarrjen e Maqedonisë së Veriut në programin e Unionit-Evropa Digjitale-Digital Europe (DIGITAL), për periudhën 2021-2027, njoftojnë nga MSHIA.

“Qeveria e autorizoi ministrin e shoqërisë informatike dhe administratës, Admirim Aliti ta nënshkruaj Marrëveshjen, me çka Republika e Maqedonisë së Veriut nga 01.01.2023 do të jetë vend anëtarë i programit, ndërsa të gjitha organizatat qytetare, kompanitë dhe institucionet do të mund që të marrin pjesë në projekte të cilat do të realizohen përmes këtij programi.

Evropa Digjitale-Digital Europe (DIGITAL), është program i ri për financim i BE-së i fokusuar në afrimin e teknologjisë digjitale deri te bizneset, qytetarët dhe administratën publike. Me buxhetin e përgjithshëm të planifikuar prej 7,5 miliard euro ( në çmimet rrjedhëse), ka për qëllim ta përshpejtoje rimëkëmbjen ekonomike dhe ta pasqyroje transformimin digjital të ekonomisë dhe shoqërisë evropiane, duke sjell përfitime për të gjithë, sidomos për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme”, thuhet në njoftimin e MSHIA.

Edhe pse është e orientuar drejt përforcimit të kapaciteteve digjitale të Unionit, Digital Europe (DIGITAL), jep mundësinë e lidhjes edhe të vendeve kandidate si dhe vendeve nga programet e fqinjësisë së mirë.

“MSHIA e pa mundësinë nga anëtarësimi në Programin për Evropë Digjitale e cila do të siguroje financim strategjik dhe për tu përgjigjur në sfidat e TI, duke e pasur parasysh faktin se programi përkrah projekte në pesë sfera kyçe: superkompjuter, intelegjenca artificiale, siguria kibernetike, aftësitë e avancuara digjitale dhe sigurimi i përdorimit të gjerë të teknologjive digjitale në ekonomi dhe shoqëri, sidomos edhe përmes klubeve inovative digjitale”, shtojnë nga atje.