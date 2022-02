Ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani sot në suaza të Konferencës së sigurisë në Munih do të takohet me kolegun e tij spanjoll, Hoze Manuel Albares, ndërsa do të ketë takim edhe me kryeministrin e Kroacisë, Andrej Plenkoviq, si pjesë e delegacionit të kryesuar nga kryeministri Dimitar Kovaçevski, kumtoi MPJ.

Shefi i diplomacisë gjatë ditës do të ketë paraqitje në ngjarjen “Zbrazëtira në zemrën e Evropës? Kthim drejt Ballkanit Perëndimor”.