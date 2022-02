Moti sot do të jetë i ndryshueshëm dhe me erë të dobët në drejtim verior, ndërsa gjatë pasdites priten reshje të shiut.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej 2 deri në 8, kurse maksimalja do të arrijë prej 13 deri në 19 gradë celsius.

Edhe në Shkup pritet mot i ndryshueshëm, ku gjatë paradites priten reshje të dobëta të shiut ku temperatura maksimale do të arrijë deri në 14 gradë celsius.

Nga nesër pritet mot i ndryshueshëm me reshje lokale të shiut. Të martën priten reshje më të mëdha të shiut, të cilat për shkak të uljes së temperaturave do të kalojnë në reshje të borës. Do të ketë erë të fortë dhe ulje të temperaturave.