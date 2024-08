Ne kemi struktura dhe forca politike në vend që do të keqpërdorin dhe manipulojnë një grup të caktuar njerëzish për të shkaktuar një incident etnik në mënyrë që ata të mbrojnë pasurinë dhe të jenë ato që kanë vjedhur në shtatë vitet e fundit nga qytetarët pa dallim etnie. Kjo është mënyra e vetme për të magnetizuar audiencën për destabilizimin e paralajmëruar apo organizimin e protestave që po planifikojnë këtë vjeshtë, theksoi sot kryeministri Hristijan Mickoski.

Ne si qytetarë nuk duhet ta lejojmë këtë dhe si Qeveri dhe si Kryetar i Qeverisë u bëj thirrje qytetarëve që të mos bien në këto konspiracione milionere. Shikoni godinën jo shumë larg këtu, ndërkohë që ata marrin me qira dhe bëjnë miliona duke abuzuar me qytetarin. Ndërsa ata flenë dhe kalojnë verën në resorte të kësaj bote dhe skijojnë në vendpushimet e skive të kësaj bote, jo shumë larg kësaj ndërtese bien dakord për planet e tyre, blejnë qendra tregtare me paratë e vjedhura të njerëzve tuaj. Të mos lejojmë që këta kriminelë ta destabilizojnë Maqedoninë sepse Maqedonia është atdheu ynë i përbashkët dhe ne do të vazhdojmë të veprojmë si qeveri edhe në të ardhmen, tha Mickoski në përgjigje të një pyetjeje gjatë kremtimit të sotëm të 114 vjetorit të lindjes së shkupjanes Nënë Tereza.

Ai theksoi se Gonxhe Bojaxhiu është një person universal, i përjetshëm me sjelljen e saj.

Ne shkupjanët që kemi lindur në këtë qytet, duhet të krenohemi me atë që ka mbetur pas, që kemi një bashkëqytetar të tillë dhe këtu nuk ka absolutisht asnjë përkatësi etnike, fetare dhe asnjë lloj përkatësie. Unë si kryetar i Qeverisë kam detyrën, por edhe nderin që të mund të përulem para veprës së një personazhi të tillë, një personi të tillë që është i përjetshëm dhe që la pas një dimension të madh jo vetëm për vendlindjen e tij, Shkupin. por edhe për vendin e Maqedonisë kudo në botë, ndonëse ajo e përfundoi jetën e saj në Indi në një vend që e krijoi vetë në qytetin e Kalkutës, tha Mickoski.

I pyetur nëse ka marrë informacion nga ministri i Punëve të Brendshme se pse janë larguar tifozët e Shkendijës nga ndeshja e futbollit në Strumicë, ai tha se për këtë duhet të përgjigjet Federata e Futbollit e Maqedonisë.

Si politikanë nuk mund të komentojmë vendimin e një delegati të emëruar nga Federata e Futbollit e Maqedonisë, por mendoj se ai ka një recetë të shkëlqyer për sukses. Në Shkup është një praktikë jashtëzakonisht e mirë të mos presësh tifozë vizitorë. Nuk shoh arsye pse të mos jetë njësoj në gjithë Maqedoninë, që të mos ketë tifozë vizitorë dhe në këtë mënyrë ne mund të shmangim ngjarje të tilla për të cilat ju po pyesni tani, theksoi Mickoski.