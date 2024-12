Kryeministri Hristijan Mickoski në seancën e sotme parlamentare për parashtrimin e pyetjeve parlamentare, duke iu përgjigjur njërës prej pyetjeve, a ka ndonjë moment të ri në drejtim të detajeve që keni paraqitur kohë më parë nga kjo seancë parlamentare për monitorimin tuaj fizik dhe nëse mund të priten prova në bazë të një hetimi të kryer brenda institucioneve, thotë se sipas Raportit të punës së Agjencisë Kombëtare të Sigurisë, i cili është deklasifikuar për publikun, sigurimi i atëhershëm e emëroi atë si organizator të “formacion ushtarak parapolicie” dhe e ka ndjekur fizikisht, por jo vetëm atë, por edhe familjarët e tij, dy djemtë e mitur dhe bashkëshortja.

“Një nga institucionet e pakta që duhet të merret me sigurinë e shtetit, në vend që të merret me sigurinë e Maqedonisë, është marrë me monitorimin fizik të kryetarit të partisë më të madhe opozitare. Dhe ata e bënë atë në një mënyrë shumë interesante. Si? Ata shpikin një burim në rastin “cilindër” që ata besojnë se jep informacion të besueshëm. Konkretisht, një informacion të tillë ai e ka paraqitur për arsye objektive, nuk do të them datën e saktë, por do të them diku nga fillimi i vitit 2020, çuditërisht përkon me zgjedhjet që po ndodhin atëherë, në të cilat thotë, kujdes, para. formacion i armatosur ushtarak policor. Supozoj se shumica prej jush ishin formacion i armatosur parapolicor-ushtarak i përbërë nga kujdesi ndaj kësaj, qytetarë ekstremë radikalë maqedonas dhe me mendje nacionaliste që synonin të frikësonin dhe kërcënonin qytetarët maqedonas në parazgjedhor për të fituar mbështetjen për VMRO-në. DPMNE. Dhe kjo është shumë interesante, porositësi dhe financuesi i këtij formacioni të armatosur parapolicor-ushtarak të elementëve ekstremë radikalë maqedonas dhe me mendje nacionaliste është profesori dr. Hristijan Mickoski. Unë jam ai që financova, formova etj këtë formacion të armatosur parapolicor-ushtarak. Por kjo ka mbetur si gjurmë aty dhe dihet saktësisht se kush janë ata që e kanë bërë këtë. Dihet me siguri. Kjo na shërbeu si mbulesë për të na mbuluar të gjithëve fizikisht. Shumica prej jush jeni pjesë e këtij formacioni të armatosur parapolicor-ushtarak”, tha Mickoski.

“Duke shkuar më tej, diku në gjysmën e dytë të këtij viti, po ky burim “cilindri” thotë se jam parë me dy gra në Vodno, në shoqërinë e tyre në Vodno, duke ecur. Në emër të privatësisë, nuk dua t’i them, pasi informacionet nuk janë të vërteta, as i pari dhe as ky i dyti, teksa ec dhe imagjinoj se më kanë paraqitur informacione të interesit tim politik. Dhe derisa jam duke ecur më ka mbuluar burimi “cilindri”, ka theksuar kryeministri Mickoski dhe ka thënë se në vitin 2021 në zgjedhjet lokale është ndjekur, por këtë herë burimi është emërtuar “joker”.

“Për më tepër, edhe para zgjedhjeve të vitit 2021 atëherë janë zgjedhjet lokale, burimi tani merr një “shaka” nuk është më një “cilindër” thotë se në Manastirin e St. Joakim Bigorski, takimi im me anëtarët e një shoqërie patriotike nuk ishte i rastësishëm, por ishte një takim në të cilin kisha bërë të mundur prishjen e sigurisë dhe stabilitetit të Maqedonisë. Alibi sërish të mbulohet fizikisht’.

Lidhur me këtë, kryeministri Mickoski pyeti se a janë këto vlera evropiane të promovuara nga qeveria e atëhershme e LSDM-së dhe BDI-së, duke theksuar se këto keqpërdorime të shërbimeve të sigurisë duhet të ndërpriten njëherë e përgjithmonë përmes reformave.

“Tani, a janë këto vlerat evropiane? Hajde, për atë që vodhën, vodhën, do të ketë përgjegjësi për këtë. Në këtë vend ka institucione”, theksoi kryeministri dhe shtoi:

“Dhe kjo nuk është e gjitha.” Këtu janë të mbuluar edhe gruaja ime, familja ime dhe djali im i mitur. Të dy, njëri është më i madh, tjetri më i vogël. Por janë të mbuluar edhe fizikisht. Dhe kjo është arsyeja pse frika është tani, prandaj frika është tani. Nuk është frikë për hir të diçkaje tjetër. Këto vlera evropiane u promovuan nga këta njerëz. A janë këto vlerat e vërteta europiane, a dukem unë si një person që mund të financojë një formacion të armatosur ushtarak para policisë.

Prandaj duhet t’i jepet fund njëherë e mirë këtyre abuzimeve me një reformë në këto shërbime, që të mos ndodhë me brezat që vijnë pas nesh. Sepse nëse kjo u ndodh atyre, ne nuk kemi bërë asgjë, është e gjitha për ne, frontet evropiane dhe frontet ballkanike dhe gjithçka, nëse ne në shekullin 21 e kemi këtë mënyrë të keqpërdorimit të punës së agjencive të sigurisë”, ka vendosur Mickoski.

Në fund, kryeministri Mickoski theksoi se do të mbajë përgjegjësi jo vetëm ai që është ndjekur, por edhe djali i tij i mitur që është ndjekur.