Qytetarët e Maqedonisë do të kenë një vendkalim kufitar modern që është pjesë e Korridorit 8 dhe ky është një mesazh i fortë politik sepse në periudhën e kaluar jemi akuzuar se Korridori 8 nuk ka qenë një prioritet i tillë, tha sot kryeministri Hristijan Mickoski në ngjarjen që shënoi zyrtarisht. fillimi i projektit për ndërtimin e një objekti të ri modern administrativ në terminalin e zhdoganimit të mallrave, si dhe rikonstruksioni i plotë i vetë objektit administrativ në pikën kufitare Deve Bair.

Projekti është financuar me kredi nga Banka Botërore dhe kap shumën prej 96.000.000 denarë.

Në këtë ngjarje morën pjesë edhe ministri i Transportit dhe Lidhjeve, Aleksandar Nikolloski, drejtori i Drejtorisë doganore, Boban Nikollovski dhe Massimiliano Paolucci, përfaqësues i Bankës Botërore në vend.

Është mirë që qytetarët maqedonas që do ta paguajnë këtë kredi nga Banka Botërore do të kenë një vendkalim kufitar modern, pjesë e Korridorit 8, dhe ky është një mesazh i fortë politik, sepse në periudhën e kaluar jemi akuzuar se Korridori 8 nuk ka qenë i tillë. prioritet, një tjetër korridor Korridori 10 ishte prioritet. Por me këtë dhe me atë që do të fillojë nga e hëna, që është rindërtimi i GP Klepalo, ne tregojmë një vendosmëri të qartë se çdo pikë e Maqedonisë është e rëndësishme për ne dhe se nuk do të lëmë asnjë pikë që nuk do të rindërtohet dhe rinovohet. tha Mickoski.

Ai tha se qytetarët e Maqedonisë që do t’i paguajnë këto kredi të marra nga Qeveria e Maqedonisë do të kenë kushte evropiane me kalimin e pikave kufitare dhe nuk do të ketë më turma dhe shtytje si në të kaluarën, si dhe punë më efikase të Administrata doganore.

Investimi në modernizimin e menaxhimit të kufijve dhe lidhjen më të mirë me fqinjin tonë lindor, Bullgarinë, janë pjesë e përpjekjeve për integrim më të shpejtë në tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian. Sot nisim zyrtarisht ndërtimin e një objekti të ri administrativ modern në terminalin e zhdoganimit të mallrave, si dhe rikonstruksionin e plotë të vetë godinës administrative në pikën kufitare Deve Bair. Me rikonstruksionin e godinës administrative do të kemi kushte të reja, më moderne, kushte moderne për punën e punonjësve të doganës dhe policisë, dhe me ndërtimin e objektit të ri për zhdoganim, përveç doganierëve, të gjithë inspektimin. do të përfitojnë shërbime, si Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë, inspektimi fitosanitar kufitar dhe agjencia e ushqimit dhe veterinarisë. Njëkohësisht procedurat për eksport, import dhe transit do të zhvillohen në një vend, që do të thotë lehtësim për operatorët ekonomik dhe kohë më të shkurtër për përfundimin e procedurave doganore, tha drejtori i Drejtorisë doganore, Boban Nikolovski.

Këtë vit në këtë pikë kufitare deri në shtator kanë kaluar 88.213 kamionë, 11 për qind më shumë se vitin e kaluar. Nga pikëpamja e grumbullimit të të hyrave, nga buxheti i terminalit të mallrave Deve Bair janë inkasuar 1,4 miliardë denarë ose 110 milionë më shumë se vitin e kaluar, tendencë që përgjegjësit planifikojnë të rritet.

Sot shënojmë një moment historik të rëndësishëm për Maqedoninë, me fillimin e aktiviteteve ndërtimore që do të përmirësojnë ndjeshëm punën e të gjithë zyrtarëve në pikën kufitare Deve Bair. Integrimi ekonomik në rajon dhe në BE mbetet një shtytës kryesor i rritjes ekonomike dhe prosperitetit në Ballkanin Perëndimor. BE-ja është partneri më i madh tregtar dhe burimi më i madh i investimeve të huaja direkte në rajon, duke ofruar akses në një treg me më shumë se 500,000 konsumatorë me të ardhura të larta. Në samitin e Procesit të Berlinit shtatorin e kaluar, udhëheqësit nga Ballkani Perëndimor mbështetën më shumë mbështetje dhe transport, por edhe lehtësim si hapi tjetër drejt aksesit më të lehtë në tregun e vetëm të BE-së. Kjo përfshin reduktimin e kohës së pritjes në pikat kufitare, uljen e kostove dhe detyrimeve të import-eksportit, zvogëlimin e kohës së tranzitit, si dhe reduktimin e diferencave në aspektin e standardeve evropiane. Afrimi i Ballkanit Perëndimor me tregun evropian është një nga katër shtyllat e planit të rritjes së BE-së dhe pritet të përfitojnë të gjithë qytetarët përpara se të anëtarësohen në BE, tha Paolucci.

Ai theksoi se Banka Botërore e mbështet këtë agjendë përmes shumë projekteve, por në radhë të parë përmes lehtësimit të tregtisë dhe transportit në Ballkanin Perëndimor, me efikasitet më të mirë të transportit, rritje të aksesit në tregti dhe investime. Modernizimi, tha ai, është vetëm fillimi dhe në periudhën e ardhshme këtu në Deve Bair do të realizohet zgjerimi i korsive.

Në të njëjtën kohë, mbështetet modernizimi i doganës Qafthanë, përmirësimi me instalimin e pajisjeve moderne me kontroll të shtuar të automjeteve të pasagjerëve dhe mallrave, si dhe të automjeteve të operatorëve ekonomikë të autorizuar. Përmirësime të tilla do të rrisin ndjeshëm qarkullimin e automjeteve dhe do të reduktojnë kohën e pritjes. Fokusi i shtuar në procesin e integrimit dhe motorin e rritjes së BE-së, nisma e brezit të gjelbër dhe dialogu i vazhdueshëm me procesin e Berlinit ofrojnë kushte të shkëlqyera për përshpejtimin e progresit dhe kushte më të mira për tregtinë e sektorit privat përtej kufijve, tha përfaqësuesi i Banka Botërore.

Ministri Nikolloski tha se deri në maj të vitit 2025 pritet të përfundojë rindërtimi i kësaj faze të parë të pikës kufitare dhe se tashmë po punohet në fazën e dytë, në përgatitjen e DUP-it për fazën e dytë të kalimit kufitar, i cili. Sipas tij, nëse ajo fillon të rikonstruktohet në vitin 2025, në vitin 2026 do të ketë një pikë kufitare tërësisht të rikonstruktuar në Deve Bair.