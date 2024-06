Me ftesë të BNJVL-së jam sot në këtë ngjarje, në këtë Kuvend të Përgjithshëm. Është nder dhe kënaqësi për mua të marr këtë ftesë fillimisht. Pse? Sepse vlerësoj që komunat në periudhën e ardhshme dhe do të thosha se vitet e ardhshme do të kenë një rëndësi të madhe në Maqedoni, sepse një pjesë e madhe e projekteve kapitale për të cilat qytetarët kanë nevojë do të realizohen përmes komunave, tha sot mandatari Hristijan. Mickoski .

Qytetarët janë ngopur me përralla, përralla dhe premtime për gjëra të mëdha dhe asgjë nuk ndodh. Qytetarët tanë kanë probleme thelbësore ekzistenciale, në qendrat e zonave më të mëdha urbane po shkelin në baltë, as 20 për qind e territorit nuk është e mbuluar nga kanalizimet e organizuara, sistemet e kullimit të ujërave të zeza, për të mos folur për pastrimin e tyre. Kemi zona ku nuk kemi as ujë të pijshëm, i kemi rrënuar këndet e lojërave për fëmijë, e shihni gjendjen me demografinë në Maqedoni, në pak vite është zvogëluar numri i fëmijëve që lindin për 30 për qind, i kemi rrënuar shkollat. , lista të gjata të pritjes nëpër çerdhe – tha Mickoski.

E gjithë kjo duhet të jetë prioritet dhe do të jetë prioritet i qeverisë së tyre, thotë ai.

Ajo që mund të them dhe kam në plan të përsëris në këtë manifestim të bukur është që të gjithë kryetarët e komunave të jenë të gatshëm, pavarësisht nga cila parti politike, pavarësisht nëse janë nga VMRO-DPMNE, qofshin nga LSDM, BDI, Aleanca, BESA, ose nga një parti tjetër politike, ose janë të pavarur, po, punojnë në projekte deri në miratimin e ndërtimit, në vjeshtë në gjysmën e parë të shtatorit, dhe ndoshta nëse është sigurisht çfarë duhet bërë me ribalancimin në gjysmën e dytë të Në korrik, qysh në gusht do të shpallet thirrja për këtë vit për minimum 6 miliardë denarë, minimum 100 milionë euro, edhe pse po mundohem të siguroj një denarë më shumë, por vitin e ardhshëm thirrja do të shpallet në fillim fillimi, diku në gjysmën e dytë të janarit ose në gjysmën e parë të shkurtit dhe unë do të jem 250 milionë euro nga buxheti qendror për komunat. Synimi ynë është që në 4 vitet e para të mandatit të arrijmë 400 mijë familje, të zgjidhim ato probleme thelbësore ekzistenciale të 400 mijë amvisërive që puna e qeverisë përmes bashkive të sjellë në shtëpinë e çdo qytetari. Shpresoj se do t’ia dalim. Do të jem më i saktë, jam i sigurt se do t’ia dalim. E di që po flasim për një grup ambicioz kryetarësh komunash që do të bëjnë maksimumin këtë vit dhe në fillim të vitit të ardhshëm, pavarësisht nga partitë politike, të bëjnë projekte sepse janë të zgjedhur nga populli dhe të jenë shërbëtorë të popullit dhe përgjigje njerëzve që theksoi Mickoski.

Unë e kuptoj situatën e vështirë në bashki, e kuptoj që sa më pak qytetarë të lëvizin, aq më pak taksa në bashki, aq më pak fonde disponohen dhe prandaj qeveria është këtu me një punë të mirë shtëpie, riorganizim në vetë qeverinë për të siguruar burime. për t’iu përgjigjur problemeve reale të qytetarëve, thotë Mickoski.