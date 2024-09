Atëherë beteja ishte se si do të ngrihemi në këmbë, sot beteja është se si do të bëjmë hapa të mëdhenj përpara, theksoi kryeministri Hristijan Mickoski në fjalimin në akademinë ceremoniale me rastin e festës së Pavarësisë – 8 shtatorit nën sloganin. Së bashku luftojmë, së bashku do ia dalim!”.

Në Akademinë formale të organizuar nga Qeveria, Mickoski tha se kjo ditë na kujton rrugëtimin tonë të gjatë drejt lirisë.

– Sot na pret një luftë e re, aq domethënëse sa krijimi i atdheut. Pastaj pati entuziazëm dhe energji të madhe dhe miratimin e referendumit. Tridhjetë e tre vjet më vonë, shumë gjëra kanë ndryshuar dhe ne të gjithë jemi më me përvojë. Shumë disfata, shumë dështime, dështime në sistem. Beteja nuk duhet të ndalet sepse patriotizmi ekziston edhe sot, theksoi kryeministri.

Ai pyeti nëse, pas dekadash zhgënjimesh, beteja duhet të ndalet. – Përgjigja nuk është se si. Dhe kjo nuk është një opsion. Sepse patriotizmi ekziston edhe sot, dhe sot me këtë brez beteja duhet fituar. Patriotizmi është i njëjtë, por qëllimet dhe gjërat që duhet të fitojmë janë të ndryshme, theksoi Mickoski.

Ai theksoi se si komb kemi dy synime të mëdha – të kapërcejmë zhgënjimin e çdo njeriu të vetëm të shtresuar nga të gjitha dështimet dhe e dyta, të shtypim krimin dhe korrupsionin që metastazon në të gjitha pjesët e shoqërisë.

Ai theksoi se, siç tha, “do të luftoj me çdo atom për të dëshmuar se jemi ndryshe nga më parë dhe se po i ndryshojmë gjërat”.

Akademia formale filloi me interpretimin e himnit kombëtar të Maqedonisë nga kori i fëmijëve në Filarmoninë e Maqedonisë. Është shfaqur videoklipi “Vezilka”, i cili përfshin performancën origjinale të këngës nga Blazhe Koneski, si dhe interpretimin e veprave të autorëve maqedonas lidhur me këtë temë nga orkestra shtetërore e xhazit.

Ashtu siç ishte njoftuar edhe më herët nga shërbimi për shtyp i qeverisë, ngjarja është pjesë e iniciativës më të gjerë të qeverisë për ndërgjegjësimin për rëndësinë e pavarësisë dhe luftën e përbashkët të qytetarëve për një të ardhme më të mirë.