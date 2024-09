I vetëdijshëm për rëndësinë e një shteti të pavarur, më duhet të them se nuk ka moment më të rëndësishëm në historinë e një vendi sesa pavarësia e tij. Prandaj sa herë vjen 8 shtatori, emocioni i kënaqësisë dhe krenarisë që ditëlindjen e këtij vendi e festojmë në paqe, në bashkëjetesë mes popujve të ndryshëm që jetojnë në këtë vend, në marrëdhënie të mira fqinjësore dhe në rrugë të besueshme për një zhvillim më të mirë dhe perspektiva atlantike rikthehet.

Kështu theksoi kryetari i Kuvendit Afrim Gashi në pritjen që organizoi në Dhomën e Ligjvënësit me rastin e 8 shtatorit – Ditës së Pavarësisë.

Jam i vetëdijshëm se ndërtimi i këtij shteti të përbashkët nuk ishte një detyrë e lehtë dhe gjithmonë e pranuar njësoj. Kemi pasur periudha kur njëri prej nesh ka pasur një perceptim të ndryshëm dhe ndoshta pritshmëri të ndryshme. Kemi pasur momente kur njëri prej nesh ka menduar se meritonim më shumë dhe kemi marrë më pak. Kemi pasur momente që ndoshta jemi zhgënjyer dhe kemi thënë se nuk ia vlen, por megjithatë kemi gjetur forcë, kemi gjetur zgjidhje dhe kemi krijuar mundësi për të ecur përpara. Prandaj, sot kur shënojmë këtë përvjetor të shtetësisë sonë, mund t’ju siguroj se para nesh hapet një perspektivë e re zhvillimi, e cila vjen me një gjeneratë të re politikanësh dhe jam shumë i bindur se do të rezultojë me sukses të shumëanshëm. ka thënë Gashi.

Kryetarja e Kuvendit theksoi se secili ka meritën dhe kontributin e vet në këto arritje, duke theksuar se nuk duhet të jemi nihilistë apo disfatistë.

Megjithatë, në ditëlindjen e saj të 33-të, Maqedonia është një vend anëtar i aleancës më të fuqishme të sigurisë, siç është NATO, e cila garanton paqen në kufijtë e saj, e cila është jashtëzakonisht e rëndësishme për çdo projekt, ndërsa është në rrugë të mbarë për t’iu bashkuar aleancës më të suksesshme union i demokracisë, paqes, të drejtave të njeriut dhe mirëqenies, siç është Bashkimi Evropian. Ky është një rast si qytetarë të këtij vendi dhe aq më tepër si politikanë të këtij vendi, që sot të bëjmë një retrospektivë të asaj që kemi bërë, çfarë mund të kishim bërë dhe çfarë mund të bëjmë gjithmonë në frymën e asaj që tha Gjoni. Kennedy “Mos pyesni veten se çfarë ka bërë vendi juaj për ju, por pyesni veten se çfarë keni bërë për vendin tuaj”, tha kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi.