Kryeministri Hristijan Mickoski tha sot se edhe kur ishte në Bruksel, ishte paralajmëruar se Shqipëria do të fillojë negociatat dhe do të ndahet nga vendi, por theksoi se ky është një mesazh i keq për qytetarët e Maqedonisë, sepse vendi, siç ai. tha, ka qenë në një rrugë për më shumë se dy dekada, ajo ka bërë shumë gjëra drejt integrimit në BE, më shumë se çdo kandidat apo anëtar aktual, të cilat kryesisht nuk kanë të bëjnë me kriteret e Kopenhagës. Ai i uroi Shqipërisë fqinje fatin më të mirë në përfundimin e shpejtë të procesit të negociatave dhe se si, tha ai, ndoshta një ditë “rrugët tona do të takohen përsëri në atë trajektore drejt anëtarësimit të plotë në BE”.

Ne jemi i vetmi rast në të cilin marrëveshjet dypalëshe janë kushte të Kornizës Negociatore. Më vjen keq që qeveria e mëparshme pranoi gjithçka në mënyrë ekzibicioniste, valëviti flamurin evropian duke grabitur popullin e vet. E shohim se situata është e tillë që ndaj një numri të madh të qytetarëve të Maqedonisë e ndaj përshtypjen se nuk kemi më nevojë të pranojmë kushte në kurriz të koncesioneve kombëtare, koncesioneve të identitetit pa garanci – tha Mickoski, duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarit, pas vizitës në Fondi i Sigurimeve Shëndetësore.

Ai theksoi se gjendja aktuale në lidhje me anëtarësimin tonë është e diktuar dhe se ka përcjellë qëndrimin e tij për takimet në Bruksel.

Për mua ky është diktat, nëse ky është kushti që Maqedonia të vazhdojë negociatat, atëherë thashë që në Bruksel – jo faleminderit, ato nuk janë vlerat evropiane me të cilat brezi im u dashurua, por ato janë vlerat. të përcaktuara nga Adenauer dhe Schumann dhe prandaj ndava idenë, të flasim, mos diktojmë, mos na kushtëzo me diktat, dua të diskutoj se sa e nevojshme është të gjejmë një zgjidhje, padyshim që tani e bëjmë. Nuk kemi zgjidhje – theksoi Mickoski.

Ai përsëri iu referua parimit “Pacta sund servanda”, i cili, siç tha, nëse vlen për Marrëveshjen e Prespnës, duhet të zbatohet edhe për Marrëveshjen e fqinjësisë së mirë me Bullgarinë.

Me gjithë kritikat e shumta, ne si qeveri e re e pranuam Marrëveshjen e Prespës dhe nëse ky parim vlen për atë Marrëveshje, atëherë BE-ja dhe Brukseli duhet të pranojnë “Pacta sund servanda” edhe për Marrëveshjen e Fqinjësisë së Mirë, e cila askund nuk thotë se duhet kusht. jemi ne të ndryshojmë Kushtetutën. Nuk e thotë askund, madje thotë që Bullgaria të na mbështesë dhe të na ndihmojë. Kur flasim për veprim të shtyrë, flasim për faktin se pas përfundimit të suksesshëm të bisedimeve dhe ratifikimit të protokollit të para-anëtarësimit, ne jemi gati të pranojmë ndryshimin e Kushtetutës dhe për shumë në Bruksel ishte ajo që tani është dhe nuk ndryshon nga Marrëveshja e Prespnës – tha Mickoski.

Ai bëri një paralele mes ndryshimeve kushtetuese për Prespën dhe shtoi se me hyrjen në fuqi pasi Greqia ratifikoi Protokollin e para-anëtarësimit për anëtarësim në NATO, ai duhet të zbatohet edhe për BE-në.

Këtu do ta përfundojmë procedurën, kemi 80 deputetë, por amendamentet që i kalojmë le të jenë të vlefshme dhe efektive kur Bullgaria ta ratifikojë protokollin e anëtarësimit për ne në BE- tha Mickoski.

I pyetur nëse kryeministri hungarez Viktor Orbán, i cili nga sot po viziton vendin dhe vendi i të cilit është president aktual i Unionit, mund të ndihmojë në këtë drejtim, ai nuk ka dhënë një përgjigje të drejtpërdrejtë, por ka përmendur se mjafton me aplikimi i standardeve të dyfishta në stemën e vendit dhe për shkak se e gjithë kjo nuk ka asnjë lidhje me vlerat evropiane, duke theksuar se negociatat do të thotë fuqizim i institucioneve, pasurim i kapaciteteve.

Për mundësinë e destabilizimit të mundshëm në vendin tonë, pasi Shqipëria ka ecur përpara, ai tha se mund të ketë tentativa të tilla edhe nëse nuk jemi të ndarë.

Nëse dikush vendos të destabilizojë situatën e sigurisë në një vend anëtar të NATO-s, ne si vend do të përgjigjemi në përputhje me rrethanat. Nuk do të lejojmë askënd të destabilizojë vendin – tha kryeministri.