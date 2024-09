Zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit dhe Lidhjeve Aleksandar Nikollski tha se tenderi për hekurudhën drejt Bullgarisë ka dështuar.

Në një intervistë për “360 gradë”, Nikolloski thotë se nuk heq dorë nga ideja për ndërtimin e hekurudhës për Bullgarinë, por se ajo që po ofrohet tani është e pamundur të realizohet. Ai thotë se nuk ka ndërmend ta rishpall tenderin në formën në të cilën është tani.

Unë nuk heq dorë nga ideja për të ndërtuar një hekurudhë me Bullgarinë, vetëm po them se kjo që po ofrohet tani është jopraktike dhe nuk mund të realizohet. Përndryshe, dua të ndërtoj hekurudhë me Bullgarinë dhe do të bëj gjithçka për ta ndërtuar atë, thotë Nikoloski.

Ajo që duhet bërë, sipas Nikollovskit, është që të ulemi me Bullgarinë dhe bashkërisht të bëjmë një projekt.

Ne duhet të ulemi me Bullgarinë, do të ulemi edhe nesër, por mendoj se ata do të duan të përfundojnë zgjedhjet atje dhe të formojnë një qeveri politike, të bëjmë bashkërisht një projekt, të shohim nëse kjo linjë është më e mira, të shohin nëse ka. është një linjë më e mirë. Mendoj se bashkërisht duhet të bëjmë një projekt, bashkërisht të gjejmë financim dhe bashkërisht ta tenderojmë. Kjo është logjika e vetme. Nëse ne, Bullgaria, bëjmë diçka tjetër, nuk do të përfundojë kurrë, nëse veprojmë së bashku si shtete fqinje, sepse kufijtë janë një gjë artificiale, atëherë mendoj se absolutisht do të realizohet, thekson Nikoloski.

I pyetur se një pjesë e parave për hekurudhën janë grant dhe se nëse nuk realizohet projekti, ato para do të dështojnë, Nikoloski thotë se ato para me siguri do të humbasin.

Më lejoni t’ju them pse. Gjashtë kompani turke dhe një greke kanë aplikuar për tender, kjo është hera e parë që po ju them. Firma greke është 250 milionë euro më e shtrenjtë se vlera e përllogaritur, që ndoshta thotë mjaftueshëm se sa i realizueshëm është projekti. Gjashtë të tjerat garantoj se nuk kanë ndërmend të ndërtojnë. Ata synojnë të marrin avancimin dhe të ikin. Pra nuk do të dështojnë paratë?, thekson në intervistë Nikolloski