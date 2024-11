Kryeministri Hristijan Mickoski njoftoi sot se të hënën do të fillojë aksioni kundër gjyqtarëve dhe prokurorëve të korruptuar. Ai theksoi se nuk do të funksionojnë si “show” dhe për të poshtëruar individë, nuk do të angazhohen njësitet speciale të policisë gjatë zbatimit të planit, i cili do të fillojë të zbatohet nga e hëna.

“Mendoj se e keni idenë që ne nuk funksionojmë si estradë dhe jam i sigurt që nuk do të them gjëra të tilla si në të kaluarën para kamerave apo para mediave dhe të sjell polici speciale. njësitë, poshtërojnë njerëz, individë etj. Ne kemi një plan, nga e hëna do të fillojmë zbatimin e planit. Mjaft ishte pritja, pritëm, i dhamë një shans, mjaftoi. Me sa duket, periudhat e papritura të diarresë, dhimbje barku, dhimbje koke, ethe, ankth etj. janë shumë të rënda. kur do të duhet të nënshkruhet dekreti i fundit për të vendosur drejtësi tek prokurorët individualë, fatkeqësisht”, tha Mickoski.

Ai ka treguar në disa raste këto ditë se është i zhgënjyer nga sjellja e individëve dhe pamundësia e zbatimit të drejtësisë.

“Sa herë që kemi nevojë për zbatimin e drejtësisë, dikush merr diarre, temperaturë të ngritur apo ankth nga prokurorët dhe gjyqtarët, Mickoski dy ditë më parë pas vizitës në KOSTAL në Maqedoni, duke theksuar se është “shumë i zhgënjyer nga ajo që po ndodh” dhe në periudhën në vijim. shpall “veprim të fuqishëm” për t’u marrë, siç tha ai, “në një mënyrë tjetër me ata prokurorë dhe gjyqtarë të korruptuar,” tha Mickoski.