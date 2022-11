OBRM-PDUKM nuk do të lejojë ndryshime të Kushtetutës dhe kërkon që sa më shpejt të formohet Qeveria teknike dhe të zhvillohen zgjedhje të parakohshme parlamentare, tha kryetari i partisë Hristijan Mickoski në fjalimin e tij në konferencën e 31-të vjetore të Unionit të Forcave të Reja të OBRM-PDUKM me titull “Energjia, shpresa, e ardhmja”.

Mickoski akuzoi partitë në pushtet LSDM dhe BDI dhe liderët e tyre Dimitar Kovaçevski dhe Ali Ahmeti se po keqpërdorin të ardhmen evropiane për të “siguruar privilegje shtesë, për të qëndruar sa më gjatë në pozitat e tyre dhe për të grabitur Maqedoninë, duan të flasin për ndryshime në Kushtetutë. dhe përfshirjen e një pjese të vogël, minimale të bashkëqytetarëve tanë që thonë se janë pjesë e popullit bullgar në Preambulë”.

E kemi thënë qartë dhe me zë të lartë, e kemi përsëritur me zë të lartë – nuk ka hotel siç tha ditë më parë Pendarovski, të cilët ishin të bindur për një hotel jo larg këtu. Tani kemi deputetë që qëndrojnë me vendosmëri në qëndrimin e tyre dhe nuk do të lejojnë ndryshimin e Kushtetutës. Dhe le ta mbyllim atë temë. Dhe le të fillojmë të flasim për temën që dua të flas, që është formimi i një qeverie teknike sa më shpejt të jetë e mundur dhe më së voni deri në pranverë për të shkuar në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Nuk duhet të kesh frikë, nëse populli beson në atë që po bën, nëse populli beson në ty, atëherë nuk ka pse të kesh frikë. Inkurajohuni, shkoni në zgjedhje të parakohshme parlamentare, e le të thotë populli se kush duhet ta udhëheqë Maqedoninë dhe politika e kujt do ta mund politikën tjetër, tha Mickoski.

Ai tha se po jetojmë në një krizë të madhe, vendi është rekordmen për sa i përket inflacionit dhe indeksit të mjerimit, njerëzit nuk paguajnë dot faturat, çmimet në dyqane po rriten, po ashtu edhe biznesmenët kanë probleme të mëdha.

Duke iu referuar deklaratës së kryeministrit Dimitar Kovaçevski se viti i ardhshëm do të jetë më i mirë, lideri i VMRO-DPMNE-së tha se atë dënim e dëgjon për pesë vjet dhe çdo vit është vetëm më keq se ai i mëparshmi.

Takimi i vetëm i lidershipit që i nevojitet Maqedonisë dhe në të cilin me kënaqësi do të kontribuoj është takimi i lidershipit ku të gjithë aktorët shoqërorë do të ulen dhe do të diskutojnë një platformë për Maqedoninë dhe pozicionimin e saj strategjik në lidhje me çështjet e hapura. Ne kemi nevojë për një takim ku të gjithë autoritetet sociale, akademikët, profesorët, përfaqësuesit e universiteteve, gazetarët, shkrimtarët, liderët e të rinjve do të ulen, ku do të diskutojnë një platformë, qëndrime dhe pyetje rreth pozicionimit strategjik të Maqedonisë përballë të gjitha sfidave, në në raport me të ardhmen evropiane, në raport me çështjen bullgare, në raport me konsensusin kombëtar për çështjet e rëndësishme që nuk i kemi, për standardin ekonomik dhe për jetën, tha Mickoski.

Sipas tij, ajo duhet të jetë një platformë që do t’i bashkojë të gjithë dhe qëllimi do të jetë Maqedonia e vetme dhe e përbashkët, në të cilën ka ndryshime, jetë të denjë dhe të ardhme.