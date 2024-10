Sot mora raportin e Komisionit Evropian i cili i referohet një viti të kaluar, konkretisht për periudhën shtator 2023 dhe shtator 2024. Praktikisht mbulohen tre qeveri, një qeveri politike, një qeveri teknike dhe një qeveri që u zgjodh më 23 qershor të vitit këtë vit, theksoi kryeministri Hristijan Mickoski.

Duhet t’i qasen gjërat realisht dhe të diskutohen realisht sfidat e përbashkëta me të cilat përballemi si vend. Nuk do të them se me vetëm dy muaj të përfshirë në raport kemi bërë mrekulli.

Edhe pa këtë raport, si kryetar i qeverisë, e di që qytetarët jetojnë fort dhe se na duhen hapa të mëdhenj përpara, reforma kyçe dhe ajo që mund të jetë një prioritet kyç për mua, që është lufta kundër korrupsionit.

Megjithatë, është mirë kur merr një kuantifikim dhe një pasqyrë reale të situatës. Me raportin kemi një pasqyrë reale objektive të gjendjes së gatishmërisë së përgjithshme të vendit për arritjen e rregullave dhe standardeve evropiane, si dhe të asaj që është bërë gjatë vitit të kaluar. Është vërejtur progres i mirë ose i sigurt në disa fusha, por edhe i kufizuar ose i pamjaftueshëm, gjegjësisht nuk ka përparim në disa fusha dhe tema të legjislacionit dhe standardeve evropiane, thotë Mickoski dhe shton:

“Ajo që më inkurajon është se edhe në këtë periudhë të shkurtër të Qeverisë së re, Komisioni Evropian njeh përpjekjet për të luftuar korrupsionin, diçka që nuk ishte rasti në raportin e kaluar.

Ashtu si në vitet e mëparshme, dobësitë më të mëdha janë konstatuar sërish në grupin 1 – themelet, pra pjesët që lidhen me drejtësinë, reformën e administratës publike.

Paraardhësit tanë duhet dhe duhet të kenë bërë më shumë dhe më mirë, por le ta lëmë këtë pas nesh, duhet të kapërcejmë grindjet politike dhe të fokusohemi në atë që duhet të bëjmë të gjithë së bashku. Nuk kemi kohë për të humbur.

Na pret shumë punë, të gjithëve, sepse reformat dhe rruga evropiane janë një proces afatgjatë dhe gjithëpërfshirës. Prandaj ju siguroj se ne si Qeveri e re po punojmë intensivisht dhe me përkushtim për të përmirësuar gjendjen në të gjitha fushat, veçanërisht në ato fusha të jetesës ku problemet dhe dobësitë e sistemit janë më të mëdha. Për këtë ne kemi nevojë për angazhim nga të gjitha nivelet e qeverisjes – ekzekutivi, por edhe legjislativi dhe gjyqësori, si dhe nga administrata jonë, dhe aktorë të tjerë në shoqëri – sektori privat, shoqëria civile, komuniteti akademik, etj.

Nuk ka asnjë devijim nga reformat, sepse kjo është e vetmja mënyrë për të përmirësuar jetën e qytetarëve tanë dhe për të forcuar dosjen e Maqedonisë në rrugën drejt anëtarësimit në BE. Jo vetëm për hir të plotësimit teknokratik të kushteve, por për hir të lëvizjes thelbësore përpara dhe transformimit europian në kuptimin e vërtetë të fjalës. Është përgjegjësia jonë të sigurojmë një të tashme më të mirë për të gjithë ne dhe një të ardhme më të mirë për brezat e ardhshëm.

Dhe në fund, e di që qytetarët janë të lodhur nga i gjithë procesi dhe se jemi të pajustifikueshëm në dhomën e pritjes, por i vetmi synim i qëndrueshëm dhe strategjik për të ardhmen e të gjithëve mbetet anëtarësimi në Bashkimin Evropian”.