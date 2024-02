Kryetari i VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski tha se partia nesër do të mbajë seancën konstituive të Shtabit Zgjedhor Republikan, me të cilën do të fillojë edhe zyrtarisht fushata.

Ka shpallje për zgjedhjen e kandidatit për kryetar të shtetit, ku të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë deri më 21 shkurt dhe të jenë pjesë e konventës nëse i plotësojnë kushtet, tha Mickoski.

Konventa për zgjedhjen e një kandidati presidencial është më 2 mars. Aktualisht kemi një reklamë. Të gjithë ata që i plotësojnë kushtet sipas njoftimit mund të aplikojnë deri më 21 shkurt, tha Mickoski.