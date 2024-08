Duhet të jemi realist dhe të thuhet se miratimi i Marrëveshjes Kornizë në atë kohë nuk e bëri asnjërën nga palët nënshkruese të lumtura dhe të kënaqura plotësisht, por megjithatë sollën atë që ishte më e nevojshme dhe kërkuar në atë moment, e ajo është paqja. Nga ky aspekt duhet kuptuar se ky është një atdhe i përbashkët për të gjithë dhe se patriotizmi i përbashkët do të thotë vetëm të ndërtosh një jetë nën të njëjtën çati, me të drejta por edhe detyrime dhe të luftosh për një jetë më të mirë nën të njëjtin qiell. Marrëveshja Kornizë e Ohrit është pjesë e ligjeve dhe Kushtetutës së Maqedonisë, por ajo që nuk ka përfunduar dhe në të cilën duhet të punojmë janë problemet reale të bashkëqytetarëve tanë. Marrëdhëniet ndëretnike janë shtylla kurrizore e shoqërisë sonë të përbashkët.

Këtë e theksoi kryeministri Hristijan Mickoski në fjalimin e tij në seancën zyrtare të Qeverisë me rastin e 23 viteve nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kornizë të Ohrit, duke theksuar se 23 vjet janë një distancë kohore e mjaftueshme për t’i parë gjërat me dozë. të objektivitetit dhe të flasim për aspektet dhe kontributin e kësaj marrëveshjeje, por edhe për sfidat që qëndrojnë para nesh.

Fakti që jemi të ndryshëm për nga përkatësia etnike, ndoshta edhe për nga feja, nuk na bën të ndryshëm për sa i përket nevojave dhe prioriteteve, dhe nevoja dhe prioriteti kryesor i të gjithëve është një jetë më e mirë. Ne kemi të njëjtat probleme të përbashkëta dhe prandaj duhet së bashku të ofrojmë zgjidhje dhe t’i zgjidhim ato probleme. Nuk mund të them që të gjithë kontribuojnë ndoshta njëlloj në këtë proces. Por pyetja e vërtetë është pse është kështu dhe cilat janë motivet, tha Mickoski.

Sipas tij, për një kohë shumë të gjatë elita të caktuara politike kanë përdorur Marrëveshjen Kornizë, si dhe të drejtat etnike në përgjithësi, si mbulesë për të mbuluar interesat e tyre personale dhe kryesisht fitimprurëse, por edhe faktin se janë keqpërdorur temat etnike. për një kohë të gjatë dhe shumë intensivisht, ndërtimi i karrierës në këtë emër, ndërsa jeta reale, jeta e atyre që ndajnë njësoj përditshmërinë, si të gjithë qytetarëve të tjerë, është gjithnjë e më e vështirë dhe e pakënaqur.

Për disa parti politike Marrëveshja Kornizë është më e mira dhe zbatohet vetëm me kusht që të jenë në pushtet, menjëherë pasi të jenë në opozitë të dalin me kritika dhe zgjidhje kreative për ta plotësuar, por edhe një lexim ndryshe të të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin prej tij. Në të njëjtën kohë, duke harruar se sa i shtrenjtë është çmimi i asaj marrëveshjeje dhe se ajo marrëveshje është shkruar, ndër të tjera, me shumë vuajtje dhe sakrifica nga të gjitha anët, dhe deri diku është edhe mungesë respekti për ato viktima që janë aty nga të gjitha anët. Ata sillen në mënyrë të papërgjegjshme ndaj temës së marrëdhënieve ndëretnike sepse më së paku i kushtuan rëndësi kësaj, pasi u dorëzuan dhe u fokusuan në interesa personale, biznese dhe tenderë. Këtë e shfrytëzojnë si platformë për vetëpromovim, për të ndërtuar karrierë dhe koalicione biznesi, thekson kryeministri Mickoski. Në vend të ndërtuesve të marrëdhënieve ndëretnike, ata u bënë përfitues të të njëjtave çështje dhe kur flasin për vlerat evropiane, e dini se atëherë i thyejnë më së shumti ato. Sa herë i keni vëzhguar këta njerëz në terren tek personi real për të ndihmuar dhe për të njohur jetën reale, pyeti Mickoski.

Sipas tij, pyetja e vërtetë është se sa të kënaqur janë sot qytetarët e zakonshëm maqedonas, shqiptarë, turq, rom, serb, vllavë, boshnjakë dhe të gjithë qytetarët e tjerë.

Unë refuzoj të futem në peripecitë etnike të individëve, le të masim së bashku se sa do të përmirësojmë jetën e qytetarëve dhe sa do t’u ofrojmë zgjidhje atyre problemeve. Sot patriotizmi nuk matet me sa flamuj valëvitim apo sa shpesh flisni për çështje etnike apo dilema që impononi, por sa probleme i zgjidhni në terren dhe si e përmirësoni jetën. Marrëveshja Kornizë e Ohrit është pjesë e ligjeve dhe Kushtetutës së Maqedonisë, por ajo që nuk ka përfunduar dhe në të cilën duhet të punojmë janë problemet reale të bashkëqytetarëve tanë. Publiku nuk duhet të bjerë në grackën e kërkesave të reja dhe të reja të pafundme etnike të partive që tani janë në opozitë. Ata patën shansin e tyre dhe shpenzuan kohën për pasurimin personal dhe në vend që t’i përkushtoheshin luftës për një jetë më të mirë, arsim më të fortë, ekonomi, më shumë para për qytetarët, ata vendosën vetë të ndërtonin pallate hacienda, të blinin pazar. qendrat, të abuzojnë me gjithçka që mund të abuzohet, thotë Mickoski.

Ai nënvizoi se patriotizmi sot është kur në një muaj sillen tre investime të reja dhe më shumë se gjysmë miliardë euro për bashkëqytetarët tanë dhe këtu, thotë ai, nuk ka përkatësi etnike, fetare apo politike, kur paguajnë më shumë se një. miliardë denarë nga buxheti i harruar për fermerët tanë, kur sigurojmë 350 milionë denarë për të punësuarit në menaxhimin e ujërave dhe sigurojmë pagë për pyjet e Maqedonisë, duke siguruar investime për të gjitha komunat ku ka qytetarë si nga pushteti ashtu edhe nga opozita dhe të pavarurit. Kjo, tha ai, është e rëndësishme sepse dhimbja e familjeve kur të dashurit e tyre largohen nga vendi është e madhe dhe duhet të krijojmë kushte që bashkëqytetarët tanë të qëndrojnë këtu. Janë patriotët bashkëkohorë dhe modernë ata që do ta zvogëlojnë këtë dhimbje dhe këtë lot, gjegjësisht nuk do të ekzistojë, thekson Mickoski.

Në 20 vitet e fundit kam marrë informacion nga disa ekspertë se më shumë se 100 mijë shqiptarë janë dëbuar nga vendi. Po t’u shtosh 100 – dhjetëra mijëra bashkëqytetarë tanë, atëherë do të arrish në përkufizimin e asaj që ka ndodhur në 20 vitet e fundit e më shumë. Nga optimizmi i fillimit të viteve ’90, ne për fat të keq jemi kthyer dalëngadalë në një vend ku qytetarët janë të zhgënjyer nga elitat politike. Qeveria dhe brezi ynë kanë mundësinë ta ndryshojnë atë ndjenjë dhe gjithë dhimbjen dhe zhgënjimin e bashkëqytetarëve tanë pa dallim përkatësie etnike dhe fetare. Të bashkohemi rreth temave dhe çështjeve që janë të përbashkëta dhe unifikuese. Krenaria dhe lumturia janë një kategori e përbashkët për të gjithë, theksoi kryeministri.

Ky, tha ai, është atdheu ynë i përbashkët, për të gjithë ne dhe një shtëpi që duhet ta ndërtojmë së bashku, të punojmë për t’i besuar njëri-tjetrit dhe jam i sigurt se do të kemi sukses të bëjmë më shumë për secilin person, duke nënvizuar rëndësinë e ndër- marrëdhëniet etnike.

Marrëdhëniet ndëretnike janë shtylla kurrizore e shoqërisë sonë të përbashkët. Nuk janë vetëm detyrime ligjore apo marrëveshje politike, janë një proces i gjallë që kërkon vazhdimisht angazhimin dhe angazhimin tonë. Aksionet në marrëdhëniet e mira ndëretnike nuk mbarojnë kurrë. Është si të ngasësh një biçikletë, nëse ndalon, biçikleta do të ndalet dhe kalorësi do të bjerë. Për të ecur përpara, ne duhet të vazhdojmë t’i ndërtojmë dhe forcojmë ato marrëdhënie, çdo ditë, pa ndërprerje. Kjo është një detyrë për të gjithë ne. Siç tha Martin Luther King, “Padrejtësia kudo është një kërcënim për drejtësinë kudo”. Puna jonë e vazhdueshme për të drejtat dhe dinjitetin e të gjithë njerëzve. Zoti e bekoftë Maqedoninë, tha kryeministri Mickoski, duke na bërë thirrje që së bashku të fokusohemi në të ardhmen.

Në seancë foli edhe Izet Mexhiti, zëvendëskryeministër i parë i Qeverisë dhe ministër i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, i cili ndër të tjera theksoi se kjo Qeveri tregon se është e përkushtuar për përmirësimin e jetës së qytetarëve në të gjitha komunat duke njoftuar investimi prej një miliard eurosh, si dhe decentralizimi fiskal, i cili, thotë ai, është pjesë e Marrëveshjes Kuadër, e cila do të zgjidhë shumë nevoja thelbësore të pushtetit vendor.

Kjo Qeveri ka vullnet të mirë për decentralizim, por nuk duhet të mbetet vetëm me fjalë sepse mund të vijë një qeveri tjetër që nuk do të ketë prioritete të tilla. Prandaj duhet të bëjmë një zgjidhje sistematike, të kemi financa dhe buxhet sepse kjo po i hap derën qytetarit. Në të kaluarën kjo ishte harruar që ishte një pjesë shumë e rëndësishme e Marrëveshjes dhe u ngatërrua me gjëra të tjera dhe ngjarje të panevojshme. Ky është një fillim i mirë i qeverisjes së mirë për të pasur një shtet të drejtë, pa korrupsion dhe për të zhvilluar standardin e të gjithë qytetarëve, tha Mexhiti.